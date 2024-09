Israel hat am Mittwoch nachmittag erneut Kommunikationsgeräte der libanesischen Hisbollah ins Visier genommen. Agenturen meldeten bis jW-Redaktionsschluss 100 Verletzte und drei Tote durch explodierte Funkgeräte im Süden des Landes und der Hauptstadt Beirut. Zuvor hatte die Hisbollah in Reaktion auf den Anschlag vom Vortag israelische Militärstellungen mit Raketen angegriffen. Mindestens zwölf Tote, darunter ein achtjähriges Mädchen und ein elfjähriger Junge, und etwa 2.800 Verletzte – so das Resultat der Explosion von rund 3.000 Funkempfängern am Dienstag um 15.30 Uhr Ortszeit im Libanon und in Syrien. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministers Firas Abiad schwebten am Mittwoch noch rund 300 Menschen in Lebensgefahr. Unter den zahlreichen verletzten Zivilisten befand sich auch der iranische Botschafter im Libanon, Mojtaba Amani.

Laut einem Bericht von Al-Monitor hatten Hisbollah-Mitglieder kurz zuvor entdeckt, dass die Pager, über die die Gruppe anstelle von Mobiltelefonen kommuniziert, um nicht geortet werden zu können, offenbar auf dem Weg in den Libanon abgefangen und manipuliert worden waren. Tel Aviv habe Geheimdienstinformationen erhalten, dass die Manipulation der Geräte mit Sprengstoff aufgeflogen sei, das israelische Verteidigungsministerium habe sich daraufhin zu einer vorzeitigen Durchführung des Angriffs entschieden. Eigentlich hätten Tausende von manipulierten Pagern im Falle eines offenen Kriegs zwischen Israel und der Hisbollah zur Explosion gebracht werden sollen. »Es war ein Moment, in dem man es entweder nutzt oder verliert«, so ein US-amerikanischer Beamter gegenüber Axios.

Die Hisbollah drohte in mehreren Stellungnahmen mit Vergeltung. Man mache Israel, das sich selbst nicht äußerte, »in vollem Umfang« verantwortlich. Die seit fast einem Jahr andauernden Angriffe auf Israel würden weitergehen und seien »unabhängig von der schwierigen Abrechnung, die der kriminelle Feind für sein Massaker am Dienstag zu erwarten hat«. Am Donnerstag will sich Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah in einer Ansprache zu den Ereignissen äußern.

Unklar bleibt derweil die US-amerikanische Rolle bei dem Angriff, den der iranische Außenamtssprecher als »Massenmord« an libanesischen Bürgern bezeichnete. Das US-Außenministerium bestritt, beteiligt oder auch nur im Vorfeld informiert gewesen zu sein. Axios hatte hingegen berichtet, der israelische Verteidigungsminister Joaw Gallant habe seinen US-Kollegen Lloyd Austin wenige Minuten vor der Explosion der Pager in den südlichen Vororten Beiruts, im Süden des Landes und im östlichen Bekaa-Tal angerufen und ihm mitgeteilt, Israel werde bald eine Operation im Libanon durchführen.

Das taiwanesische Unternehmen Gold Apollo, mit dessen Firmenlogo die Pager versehen waren, erklärte am Mittwoch, die Geräte seien von seinem ungarischen Partner BAC hergestellt worden. Das in Budapest ansässige Unternehmen nutze seine Marke, das Design und die Herstellung der Produkte lägen aber ausschließlich in den Händen von BAC. Am dortigen Firmenstandort erklärte eine Frau gegenüber Journalisten, das Gebäude gehöre einem Unternehmen, das virtuelle Geschäftsadressen anbiete. Die BAC-Geschäftsführerin, die sich auf AFP-Nachfrage nicht äußern wollte, scheint laut der Nachrichtenagentur nach den juristischen Unterlagen die einzige Angestellte der 2022 gegründeten Firma zu sein.