»Unblock Cuba!«. Fahrraddemo. Bei der 31. Abstimmung 2023 stimmten 187 Staaten dafür, die US-Blockade gegen Kuba zu beenden. Auch 2024 wird deshalb zur Fahrraddemo gegen die US-Blockade gegen Kuba aufgerufen. Sonnabend, 21.9., 12 Uhr. Ort: Vor der Botschaft der Republik Kuba, Stavanger Str. 20, Berlin. Veranstalter: Freundschaftsgesellschaft Berlin–Kuba e. V.

»Reaktionärer Staatsumbau, Kriegstüchtigkeit und Abbau der Freiheitsrechte«. Vortrag und Diskussion mit dem Youtuber Fabian Lehr. Sonntag, 22.9., 14 Uhr. Ort: GEW-Sitzungssaal, Schwanallee 27–31, Marburg. Veranstalter: DKP Marburg-Biedenkopf, die Landesarbeitsgemeinschaft Linksrum Hessen in der Partei Die Linke, der SDS Marburg sowie die Kommunistische Plattform Hessen

»Zeit des Schweigens und der Dunkelheit«. Film. In ihrem Film »Tiefland« setzte Leni Riefenstahl Sinti und Roma als Kompars*innen ein. Sie wurden später nach Auschwitz deportiert. Die Regisseurin Nina Gladitz fand überlebende Darsteller*innen, die sich erinnern, wie Riefenstahl sie im Lager ausgesucht und ohne Entlohnung für die Dreharbeiten zwangsverpflichtet hatte. Nach der Fernsehausstrahlung verklagte Riefenstahl Gladitz. Die Klage wurde in drei von vier Punkten zurückgewiesen. Gladitz nahm keine Neubearbeitung vor, der Film verschwand im Archiv. Sonntag, 22.9., 19 Uhr. Ort: Club Voltaire, Kleine Hochstr. 5, Frankfurt am Main. Veranstalter: VVN-BdA Ffm., ANPI Ffm., Dritte-Welt-Haus e. V.