Ahmed Kingimi/REUTERS Die extremen Niederschläge werden intensiver und häufiger (Hochwasser in Nigeria, 15.9.2024)

Immer wieder kann man sich in den letzten Jahren fragen, was in diesem Land noch geschehen muss, bis endlich ernsthafte Klimaschutzpolitik betrieben wird: Ein Jahrhunderthochwasser im Rheinland, bei dem die Behörden nicht in der Lage sind, trotz aller Informationen der Wetterdienste ausreichend zu warnen, so dass mehr als 180 Menschen starben, eine Jahrhundertsturmflut an der Ostsee im letzten Herbst, schwere Überschwemmungen in der Weihnachtszeit im Nordwesten, dann in weiten Teilen Süddeutschlands extreme sommerliche Niederschläge und jetzt schon wieder großflächige Überschwemmungen an Donau, Elbe, Oder und Neiße. Die Nachbarländer sind noch viel härter betroffen. In Polen ist eine Staumauer gebrochen; in der Slowakei ist von einem Jahrtausendereignis die Rede; der hochwassererfahrene Bürgermeister der Landeshauptstadt Niederösterreichs, St. Pölten, gibt an, derlei noch nie erlebt zu haben. Von mehreren Todesopfern ist bisher die Rede.

Anderswo sieht es noch schlimmer aus. Mali, Nigeria und Niger werden seit Wochen von den seit Jahren schlimmsten Niederschlägen heimgesucht. Ernten und Häuser werden zerstört, und mindestens 460 Menschen sind bereits im Hochwasser ertrunken. Und nein: Derlei hat es nicht schon immer gegeben. Die extremen Niederschläge werden intensiver und häufiger, und die Physik dahinter ist denkbar simpel: Wärmeres Wasser bedeutet mehr Verdunstung, und wärmere Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen. Für jedes Grad Erwärmung sieben Prozent mehr.

Aber wieso passiert trotz alledem immer noch so wenig in Sachen Klimaschutz? Die nüchterne Tatsache ist, dass Klassenkampf herrscht. Klimaklassenkampf. Solange sich mit fossilen Brennstoffen, Autos und ähnlichem noch gute Gewinne machen lassen, interessieren die Opfer die Mächtigen nicht. Denn es trifft immer zuerst und am härtesten die schwächsten und ärmsten Teile der Bevölkerung. Wer Geld hat, kann sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und die Verwüstungen leichter verkraften. Wer ohnehin schon wenig hat, kann ohne fremde Hilfe kaum die Wohnung und gegebenenfalls das eigene Haus wieder in Ordnung bringen. Wer im Alltag auf fremde Hilfe angewiesen ist, kommt in den Fluten um, wenn Behörden nicht rechtzeitig warnen und Hilfsorganisationen nicht vorbereitet sind. Dies passierte zum Beispiel am 15. Juli 2021 zwölf Menschen mit Einschränkungen in einem Wohnheim der »Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler«, weil sie trotz frühzeitiger Warnungen der Wetterdienste nicht rechtzeitig evakuiert worden waren und auch in der Flutnacht auf sich allein gestellt blieben. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, müssen eben die Gefahren kleingeredet, Vorsorge ignoriert und Katastrophenschutz auf Sparflamme gehalten werden. Kostet ja ohnehin nur, ohne Gewinn abzuwerfen. Lieber werden die Steuergelder in Kriegsvorbereitungen investiert.