David W Cerny/REUTERS

Die Hochwasserlage spitzte sich am Sonntag in Teilen Mitteleuropas weiter zu: In Polen brach in Stronie Śląskie ein Staudamm, in Tschechien fanden weitere Evakuierungen statt, und in Niederösterreich ist ein Stausee kurz vor dem Überlaufen. Auch in östlichen Regionen in Deutschland steigen die Pegelstände langsam, aber stetig. In Dresden wurden bereits Schutzmaßnahmen für die Altstadt vorbereitet. Im Osten Tschechiens, im Bild ein zerstörtes Haus in Jeseník, wurden bereits mehr als 10.000 Personen in Sicherheit gebracht. Die Zahl könnte auf bis zu 30.000 steigen. (dpa/jW)