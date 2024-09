Nachschlag: Ein Hauch von Greta

IMAGO/Capital Pictures Alle reden vom Wetter, Makoto verfilmt es

Lang hatten die Ghiblisten Isao Takahata und Hayao Miyazaki dem Animegenre die Maßgaben verpasst. Heute stehen Mamoru Hosoda und Makoto Shinkai am Regler. »Das Mädchen, das durch die Zeit sprang« und »Your Name« können sich neben »Prinzessin Mononoke« und »Die letzten Glühwürmchen« zeigen. »Weathering With You« fällt da schon ab, und es stellt sich durchaus die Frage, ob Shinkais visuell klar erkennbare Handschrift (Weiß vor gesättigten Blautönen, Lens Flares) ästhetisch zum Vorteil gerät. Tatsächlich wäre auf den ersten Blick nicht herauszubringen, in welchem seiner beiden großen Filme man sich gerade befindet: »Weathering« oder »Your Name«. Schön ist es allemal, vielleicht zu schön? Erzählerisch kann »Weathering« mit dem zugleich komplexeren und organischeren »Your Name« nicht mithalten. Thematisch bindet er sich an das ureigene Ghibli-Thema: Mensch und Natur. Ein Hauch von Greta weht durch die aufpolierte Dystopie eines alternativen Japans, in dem Tsuyu, die Regenzeit, sich aufs ganze Jahr gedehnt hat. (fb)