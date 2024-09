Franklin D. Roosevelt Presidential Library & Museum/public domain/arte An ihren Hunden sollt ihr sie erkennen

Kaffee oder Tee

Es geht um fünf Minuten Fitness: Aerobic-Style; zwei selbstgebaute Pflanzenständer im 80er-Jahre-Look; Wochenendwetter; die bunten 80er: Hits in und aus Deutschland; Mitmachen und Gewinnen beim »Kaffee oder Tee«-Quiz.

Unser Tip für ein fünfminütiges Fitnessprogramm: Legen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen sich Boxsäcke zu, die Sie im Pausenraum anbringen. Malträtieren Sie diese für ein paar Minuten kollektiv und lautstark, bevor Sie zum Meeting mit dem Chef gehen, wo er Ihnen erklären will, warum das mit dem Betriebsrat nicht ginge. D 2024.

SWR, 16.05 Uhr

Wildes Belgien

Bodenwelten

Watt ihr wollt: Brachvögel, Säbelschnäbler und Seeregenpfeifer finden an der belgischen Küste, was sie an Nahrung brauchen. Auch in die Trichter der Ameisenlöwen purzelt genug Beute, und der fleischfressende Sonnentau bekommt etwas zwischen die Tentakel. B 2023.

Arte, 16.10 Uhr

American Dad

Mörderischer Urlaub

Stan versteht nicht, was Urlaub bedeutet. Er nimmt sich Arbeit mit und soll für die CIA wen in die ewigen Ferien schicken. Francine geht das gehörig auf den Zeiger, also vermasselt sie den Mordauftrag. USA 2012.

Comedy Central, 16.50 Uhr

Re: Brücken bauen in Zeiten des Krieges

Gegen den Kulturkampf im Klassenzimmer: Eine Hamburger Lehrerin organisiert Treffen zwischen palästinensisch-arabischen und israelisch-jüdischen Jugendlichen. D 2024.

Arte, 19.40 Uhr

Ohne Filter – Pollmer fragt nach Liebe

Liebe auf dem Prüfstand

Während sich Palmer wohl immer noch fragt, warum die Werbung der Deutschen Bahn so viele zeigt, die nicht so kellerwandfarben sind wie er selbst, fragt Pollmer die wichtigen Dinge: Wie ist es, sich nach einer Trennung aufzurappeln und alleinerziehender Vater zu sein? Wie klappt das mit der Patchworkfamilie? Und kann man nach 37 Jahren Ehe in Fernbeziehung miteinander leben? D 2024.

MDR, 19.50 Uhr

Die Hunde der Mächtigen – und eine Katze

Das Tier macht den Menschen: Von Franklin D. Roosevelts Hund Fala bis zu den Corgis, die Queen Lizzie wohl doch nicht als Grabbeigabe hinterhergeschmissen wurden, waren und sind die Haustiere der Herrschenden Symbole dafür, dass sie so seien wie wir Troglodyten mit unserem lieben Hündchen Chico. D 2023.

Arte, 20.15 Uhr

Scobel – Was Stille auslöst

Irgendwo schmatzt immer einer, und der in Hamburg umgefallene Spaten ist weithin hörbar: Stille ist nicht die Abwesenheit von Geräuschen, sondern eine empfundene Lautlosigkeit. Die kann schmerzen, wenn der nötige Aufschrei gegen Unrecht nicht kommt. Und sie kann wohltun, wenn Sascha Lobo den Raum betritt und nicht sofort den Kopf aufmacht, um für jenes Unrecht zu sprechen. D 2024.

3sat, 21.00 Uhr