Nachschlag: Aber die Jugend …

Marco Cristofori/robertharding/imago

Folgt man der Idee der Macher dieser Reihe haben die berühmten Museen vor allem ein Vermittlungsproblem. Wie das mit den überfüllten Gängen in ­Louvre, Prado oder Rijksmuseum zusammenpasst, sei dahingestellt – erreicht werden soll wohl die handyverliebte Jugend, die angeblich so gar nichts mit den ehrwürdigen Häusern und ihren jahrhundertealten Werken anfangen kann. So führen jetzt rüstige Influencer wie die Modemacher Vivienne Westwood oder Wolfgang Joop, aber auch die Künstlerin Katharina Grosse oder der Schriftsteller Karl Ove Knausgård durch die Kunsttempel, während Norbert Bisky, Jonathan Meese und andere die üblichen Talking Heads geben. Dazu haben sich die Macher eine Rahmenhandlung ausgedacht: Der britische Kunsthistoriker Matt Lodder sitzt vor einer Bildschirmwand und zappt sich durch die einzelnen Videos. So cool wie das wirken soll, ist es nicht. Wer nicht genug bekommen kann von ­Brueghel, Bosch, Goya oder Munch ist hier richtig, aber die Jugend, die Jugend ist schon wieder … (mis)