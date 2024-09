Asylkritiker des Tages: Heinz Georg Kramm

Horst Ossinger/dpa Schwarzbraun ist die Haselnuss, schwarzbraun auch die Brille

Der braune Blonde kann noch sprechen. Auch wenn er selbst das Attribut »schwarzbraun« bevorzugt. Mein Anwalt hat mir bei der Formulierung dieser zwei Sätze geholfen. Denn wer Heino einen Nazi nennt – Jan Delay verzichtet klugerweise, ein Liedchen davon zu singen –, riskiert Klage. Jetzt hat Heino ein Interview gegeben, in dem er seine Tönung ein wenig nachstärkt. Muss ja sein, alle paar Jahre. Gedruckt wurde das von Bild. Unterm Titel: »Wir brauchen einen Trump in Deutschland«.

»Es kann nicht sein«, heißt es dort, »dass man sich in Deutschland nicht mehr auf die Straße traut und Angst haben muss, abgestochen zu werden. Gegen kriminelle Migranten muss hart durchgegriffen werden.« Wie kommt es bloß, dass man den Urheber solcher Äußerungen je am rechten Rand verortet hat? Vermutlich bloß ihrer Dokumentationspflicht nachkommend, ganz frei von der Absicht, Stimmung zu machen, präzisiert Bild Heinos Sicht auf die Welt: Dass »Trump alle kriminellen Migranten aus den USA ausweisen will«, sei für Heino der einzig richtige Weg. »Wir brauchen einen Trump in Deutschland, der hier aufräumt.« Aus der Ecke, Besen! Das ist, was wir lesen.

Unser Zauberlehrling hat eine Geschichte, mag er sich noch so ungerecht behandelt fühlen, wenn man sie erzählt. Ob er im geächteten Südafrika der Apartheid auf Tour ging, ob er Tonträger mit alt- und starkdeutschen Liedern rausbrachte, darunter »Der Gott, der Eisen wachsen ließ« vom scheußlichen Arndt, dem Gründer jener Nationalbewegung von 1813, aus der letztlich die faschistische Bewegung hervorging, ob er 1977 auf Anregung des Altnazis Filbinger alle drei Strophen des Deutschlandliedes einsang – ein Faden zieht sich da durchs Werk, und ganz gewiss kein roter. Es sieht aus, schwimmt und quakt wie eine Ente, doch mein Anwalt hat mir versichert: Es ist keine.