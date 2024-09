Nachschlag: Stellvertreterkrieg im All

Mary Evans/imago images Unendliche Weiten: the final frontier

Ist das Gleichgewicht der Kräfte erst einmal von außen gestört worden, hilft nur noch nachträgliches Aufrüsten der anderen Seite. Darauf läuft das Abenteuer von Sternenflottenkapitän James T. Kirk (William Shatner) und der Crew der »Enterprise« hinaus, die feststellen mussten, dass das feindliche Klingonen-Imperium einen der »primitiven« Clans auf dem Planeten Neural mit Steinschlossgewehren ausstattete. Kirks alter Bekannter Tyree ist mittlerweile Chef eines Dorfes von Hügelbewohnern, die noch mit Pfeil und Bogen kämpfen. Der interplanetaren Föderation und ihren Vertretern ist es per Oberster Direktive untersagt, sich in die »natürliche« Entwicklung einer Zivilisation einzumischen. Dennoch befiehlt Kirk seinem Chefingenieur Scotty zur Wiederherstellung von Waffengleichheit, an Bord der »Enterprise« 100 Steinschlossgewehre für das Dorf seines Freundes anzufertigen. Auf Nachfrage, ob das wirklich sein Ernst sei, entgegnet Kirk: »Einhundert Schlangen für den Garten Eden.« (mb)