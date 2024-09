Nachschlag: Alibi

imago images/Mary Evans Die »White Lady« beruhigt den Kong mit Tanzroutinen

Peter Jackson war sich darüber im klaren, dass für sein »King Kong«-Remake das Bild der »Eingeborenen« des Originals politisch unmöglich geworden war. Deshalb hatte er diverse Versicherungen gegen mögliche Rassismusvorwürfe eingebaut, darunter einen schwarzen Weisen, Mitglied der Schiffsbesatzung, auf der Fahrt nach Skull Island. Der Weise gibt einem unbedarften weißen Matrosen einen Text zu lesen, um dessen Bildung zu fördern. Es ist Joseph Conrads »Herz der Finsternis«. »Das ist in Wirklichkeit gar keine Abenteuergeschichte?« fragt der Unbedarfte. »Nein«, sagt der Weise und legt eine eher existentialistische Interpretation des Textes nahe, die Reise des Forschenden in die Schwärze des Schwarzen. »Herz der Finsternis« ist bekanntlich ein wirkungsmächtiger literarischer Text im kolonialen Zusammenhang und mindestens so ambivalent wie »King Kong«. Seine Erwähnung dient hier allerdings eher als Alibi, das auf die Problematik des Rassismus verweist, um zugleich davon abzulenken. (aha)