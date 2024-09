Realpolitiker des Tages: Robert Habeck

Chris Emil Janßen/imago Vermieterschreck mit Drohgebärde

Wenn er auch sonst nichts kann, scheitern kann er. Im Sommer 2022 tüftelte ein Kreativteam im Auftrag des Ministers Habeck eine gesetzliche Bestimmung aus. Ziel war offensichtlich, das längste Wort deutscher Sprache zu bilden: Mittelfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Mit seinen 58 Buchstaben aber scheiterte es deutlich an der guinessbeglaubigten Bestmarke von 79, die vom ebenfalls administrationserdachten »Donaudampfschiffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft« gehalten wird. Unverständlich, bedenkt man, dass die deutsche Sprache es einem leichtmacht. Komposita lassen sich beliebig verlängern, man reiht einfach immer ein Wort ans nächste. Genau so wie der Robert seine Niederlagen.

Und in der Sache ist er natürlich ebenfalls gescheitert. Hinter der Buchstabenschwemme, die mit »EnSimiMaV« abgekürzt wird (versuch das mal auszusprechen, Alter), verbirgt sich eine gesetzliche Verpflichtung für Eigentümer von Mehrparteienwohnhäusern zum hydraulischen Abgleich ihrer Gasheizungen. Gute Sache das, denn es geht darum, den Wasserdruck der einzelnen Heizungen so einzustellen, dass die Wärme im Haus möglichst gleichmäßig verteilt wird, was sich günstig auf den Verbrauch auswirkt. Die Verordnung trat vor zwei Jahren in Kraft und läuft am 30. September aus. Umgesetzt wurde sie in lediglich 17,7 Prozent der großen Wohnhäuser des Landes.

1.000 Euro pro Wohnung kostet der Abgleich, die Kosten durften nicht auf die Mieter umgelegt werden, und an weniger Verbrauch verdient kein Vermieter, da er sich die Energiekosten ohnehin vom Mieter zurückholt. Kein Anreiz, keine Not, so tut er nichts. Das Ministerium indes glaubte an das Gute im Vermieter und hat auf die Erhebung eines Bußgelds verzichtet. »Es ging um die Idee, und die war phantastisch«, wird Habeck gewiss in seinen Memoiren schreiben.