Trittbrettfahrer des Tages: Andrij Melnyk

Michael Kappeler/Deutsche Presse-Agentur aGmbH/dpa Andrij Melnyk, früher ukrainischer Botschafter in Deutschland, jetzt in Brasilien (Berlin, 12.10.2022)

Wenn ein aktiver Bandera-Verehrer wie Andrij Melnyk plötzlich vom »verdammten Krieg« redet, der in der Ukraine tobe, dann ist etwas passiert. Und wenn derselbe Mensch, der während seiner Berliner Amtszeit alle Versuche der deutschen Politik, Gesprächskanäle nach Moskau offenzuhalten, als Ausdruck ewiggestrigen Denkens gegeißelt hat plötzlich die Bundesregierung auffordert, gegenüber Russland diplomatische Lösungsmöglichkeiten für den ukrai­nisch-russischen Konflikt auszuloten, dann kann man sich denken, was passiert ist. Dass sich nämlich die militärische Lage für die Ukraine und ihre Bevölkerung zuletzt drastisch verschlechtert hat. Allein schon die Tatsache, dass sich Melnyk für sein langes Interview die Berliner Zeitung ausgesucht hat, die er zu seinen Berliner Zeiten wegen ihrer relativen Distanz zur Mainstreamkriegshetze zugunsten von Bild, Taz und Deutschlandfunk ignoriert hatte, spricht Bände. Da will jemand das kriegskritische Publikum in Deutschland ansprechen und gut Wetter machen.

In der Sache ist Melnyks politischer Hilferuf völlig lächerlich. Auf der einen Seite von der Bundesregierung nach wie vor »Taurus«-Marschflugkörper zu fordern und auf der anderen Seite daran zu erinnern, dass die Bundesrepublik »noch eine Botschaft in Moskau« hat, von der eventuelle Sondierungen ausgehen könnten – der Mann sollte doch lange genug im Geschäft sein, um zu wissen, dass unter der Perspektive drohender »Taurus«-Lieferungen der deutsche Botschafter im russischen Außenministerium allenfalls bis zur Pförtnerloge käme.

Wie kommt einer auf solche Absurditäten? Er behauptet, der Bundeskanzler könne seine wackelnde Koalition durch die Demonstration von Bereitschaft zur diplomatischen Lösung stabilisieren, weil sonst nächstes Jahr AfD und BSW noch stärker und die Karten der Ukraine noch schlechter würden. So klingt Pfeifen auf dem letzten Loch.