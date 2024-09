Draußen 33 Grad, in der Bude 36. Uns rinnt der Schweiß von der Stirn. Null Energie. Wo ist mein Fächer? Aus Udos Mädchenkammer dringen Erkältungsgeräusche: »Hapuschi!!! Aach, herrlich! Willst du auch mal? Hier.« Kurze Pause. Dann die Stimme von Doris: »Ha-ha-hatschi! Hu! Tschi! … Hahaaa!« Rossi schaut mich fragend an. »Die sind krank und haben Spaß dabei?« – »Vielleicht nehmen sie was«, überlege ich. »Eine Droge.« – »Sollen wir mal klopfen?« – »Nee, womöglich treiben die es gerade«, gebe ich zu bedenken. »Bei manchen löst das einen Niesreflex aus.« Aber Roswitha platzt vor Neugier. Sie klopft an die Tür der Lasterhöhle. »Hallo! Hier ist Schwester Roswitha! Es ist Zeit für Ihren Erkältungstee!« – »Kommt doch rein« antwortet Udo von drinnen.

Das Paar liegt rücklings im Négligé auf dem Canapé. Udo hält seiner Liebsten ein Schälchen unter die Nase. Sie schnüffelt daran. »Hatschi!« platzt es aus ihr heraus. Ihr Kopf schnellt in die Höhe, plumpst wieder zurück ins Kissen – Gesichtsausdruck: selig: »Aaah!« – »Sie genießt gerade den kühlenden Sprühnebel ihres Niesers, der sich sanft auf ihr Gesicht senkt«, erklärt uns Udo flüsternd. »Pfeffer! Bei Hitze auf Pfeffer niesen spart die Klimaanlage.« – »Ach so!«, flüstert Rossi zurück und schließt behutsam wieder die Tür. – Welch zugleich scharfen und keuschen Genüssen man sich doch hingeben kann bei 36 Grad. Und so klimaneutral! Hier ein dazu passendes Rezept:

Gazpacho

Eine Knoblauchzehe, eine kleine Zwiebel und eine Chilischote grob hacken. Eine Tomate entkernen, das Fruchtfleisch fein würfeln und beiseitestellen. 600 g geschälte Büchsentomaten zerkleinern. Drei Viertel einer gelben Paprikaschote in grobe Stücke schneiden, ein Viertel fein würfeln und beiseitestellen. Mit einer Salatgurke ebenso verfahren. Alle Gemüse, außer den feinen Würfeln, zusammen mit vier EL Olivenöl, drei EL Rotweinessig, einem TL Agavendicksaft, Salz und Pfeffer im Mixer fein pürieren. Für zwei Stunden kalt stellen. 50 g gehackte Mandeln in einer Pfanne unter Wenden goldbraun rösten. Die Gazpacho in tiefe Teller oder Gläser füllen. Mit den feinen Gemüsewürfeln, gerösteten Mandeln und frischer, gehackter Petersilie bestreuen.

Danach ein mildes Dessert:

Apfel-Birnen-Carpaccio

Zwei Äpfel, am besten Elstar oder Boskoop, sowie zwei Birnen waschen, entkernen und in sehr dünne Scheiben schneiden. Die Scheiben dekorativ auf einem großen Teller anrichten. Den Saft einer halben Zitrone mit einem EL Ahornsirup verrühren und über die Früchte träufeln. Eine Handvoll Haselnüsse grob hacken und in einer Pfanne ohne Fett leicht anrösten. Über die Früchte streuen und mit frisch gehackter Zitronenmelisse oder Minze garnieren. Dazu:

Gurken-Minze-Wasser

Eine Salatgurke waschen und abtrocknen, in dünne Scheiben schneiden und zusammen mit einer Handvoll Minze in eine Karaffe geben. Mit einem Liter kaltem Wasser aufgießen. Gut durchziehen lassen und Eiswürfel hinzugeben.

Die beim Niesen ausgestoßene Luft kann übrigens eine Geschwindigkeit von über 160 Kilometer pro Stunde erreichen. Von wegen »null Energie«.