Nachschlag: Krieg als Symphonie

Dominika Zarzycka/IMAGO/SOPA Images Soldaten der 29. Infanteriedivision der US-Nationalgarde überqueren in Polen den See Zły Łęg auf dem Weg zur NATO-Ostfront (17.5.2024)

Die Journalistin Gudrun Engel, ARD-Studioleiterin in Washington, hat eine klare Botschaft an die deutschen Zuschauer: »Die USA sind der Eckpfeiler der NATO. Ohne Amerika wäre die NATO nur bedingt handlungs- und verteidigungsfähig.« Um diese Doktrin auch dem letzten Ungläubigen zu verdeutlichen, begleitet sie US-Soldaten zur größten NATO-Übung seit dem Kalten Krieg: »Steadfast Defender«. In Polen bereiten sich im Frühjahr 2024 90.000 Einsatzkräfte aus allen NATO-Staaten, mit scharfer Munition auf den Krieg gegen Russland vor. Tom Bortner ist einer von ihnen. Der US-Major hat bereits tödliche Kampferfahrung im Irak gesammelt. Er verstört Engel im Interview mit seiner musikalischen Auffassung des Krieges: »Man kann die Augen schließen, die Schlacht so lesen. Man hört Bomben in der Ferne fallen und dann wie eine andere Einheit die Schlacht als Reaktion darauf aufnimmt. Es ist wie eine Symphonie.« Aber eine Spur Irrsinn gehört offenbar dazu, wenn man einen Krieg mit einer Atommacht will. (bk)