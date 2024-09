Jubilarin des Tages: Die Currywurst

Fabian Sommer/dpa Spezialität: Tomatenmark, Worcestershiresoße und Currypulver über hergeschnittener Brühwürst

Am 4. September 1949 soll in Berlin-Charlottenburg die Currywurst erfunden worden sein. Imbissbudenbesitzerin Herta Heuwer mischte aus Langeweile Tomatenmark, Worcestershiresoße und Currypulver. Das Gebräu schüttete sie über eine hergeschnittene Brühwürst. Auch Hamburger und Ruhrpottler vereinnahmen die Currywurst für sich, aber nur in der Hauptstadt ist sie bis heute eine hautlose, labbrige Angelegenheit, die einem Axolotl in der Speiseröhre ähnelt. In Bayern bekommt man eine Bockwurst serviert, die in Pflanzenöl angebraten und der Quere nach eingeschnitten wurde. Darüber ordentlich Curryketchup.

Längst ist das schnelle Vergnügen vom Straßenrand zur »Spezialität« verkommen. »Spezialitäten« sind Nahrungsmittel, die man in den Adelsstand der Delikatesse berief. Zur Verarschung von Touristen und Youtubern verlangt beispielsweise das Hotel Adlon am Brandenburger Tor 26 Euro für seine Currywurst. Dafür dann irgendwie mit Zitronengras und Blattgold und Brioche. Dasselbe Schicksal ereilte bereits den Döner. Tatsächlich ist so ein Grillfleisch im Brot mit Gemüse trotz der unsäglichen Cocktailsoßen drumrum immer noch ernährungsphysiologisch wertvoller als Schweinebrät mit Ketchup.

Frau Heuwer jedenfalls, die selbstgekürte Erfinderin qua Patent, verstarb 1999. Seit 2003 ziert eine Gedenktafel den Ort ihres Imbissstandes. Zur Enthüllung verkündete damals die Bezirksbürgermeisterin Monika Thiemen (SPD), dass es bis dahin keine Tafel gab, »die an einen Menschen erinnert, der sich um das Wichtigste verdient gemacht hat, was es für uns gibt: das Essen«. Korrekt. Neben Künstlern, Wissenschaftlern und Opfern des Faschismus erinnern die Tafeln oft an Leute, die anderen die Grundlagen fürs gesunde Essen materiell entzogen haben: Adlige, Bischöfe und Generale haben stets dafür gesorgt, dass Drecksfressen wie die Currywurst in erschöpften Mägen landet. Darauf einen Toast (Hawaii)!