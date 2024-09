Hartenfelser/imago

Anlässlich des Antikriegstages am 1. September demonstrierten am Wochenende zahlreiche Menschen bei bundesweit über 100 Veranstaltungen gegen »Kriegstüchtigkeit«, Aufrüstung und Waffenlieferungen. In Kassel versammelten sich die Kriegsgegner auf dem Rathausplatz, Hauptrednerin war dort die ehemalige evangelische Landesbischöfin Margot Käßmann. Aufgerufen hatten der DGB Kassel, das Kasseler Friedensforum, die Naturfreunde und die VVN-BdA Kassel. Unterstützt wurde die Aktion unter anderem von ATTAC, DFG-VK, SDAJ und der örtlichen Linkspartei. (jW)