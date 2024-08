NRW: Erneut tödliche Polizeischüsse

Recklinghausen. Nach einem weiteren tödlichen Schusswaffeneinsatz der Polizei in Nordrhein-Westfalen sind die Ermittlungen zu dem Vorfall in Recklinghausen fortgesetzt worden. Ein 33 Jahre alter Mann hatte dort nach Polizeiangaben am Mittwoch abend in einem Mehrfamilienhaus randaliert. Für die alarmierten Beamten habe sich eine Bedrohungssituation entwickelt. Daraufhin sei es zu einem Schusswaffengebrauch gegen den Mann gekommen, berichteten die Polizei in Dortmund und die Bochumer Staatsanwaltschaft. Nur einen Tag zuvor war ein mit Messern bewaffneter Mann in Moers durch Polizeischüsse getötet worden. (dpa/jW)