Reul: Verdächtiger hat sich nicht gestellt

Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat im Düsseldorfer Landtag betont, dass der Tatverdächtige des tödlichen Messerangriffs von Solingen sich nicht selbst gestellt habe. Tatsächlich sei einer Polizeistreife am späten Samstag abend in der Nähe des Tatorts eine männliche Person aufgefallen, berichtete Reul am Donnerstag in einer Sondersitzung des Innen- und des Integrationsausschusses. Diese sei den Polizisten verdächtig vorgekommen. Der Mann sei direkt angesprochen und festgenommen worden. Reul warnte vor Mutmaßungen, ob es einen Hinweis eines ausländischen Nachrichtendienstes auf den tatverdächtigen 26jährigen Syrer gegeben habe. Jede Spekulation gefährde die Ermittlungsarbeit. Aufgrund der Ermittlungshoheit des Generalbundesanwalts könne er nicht alle Informationen bekanntgeben, erklärte Reul. (dpa/jW)