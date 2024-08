Keine Schlafwandler

Jens Buttner/Pool via REUTERS Wolodimir Selenskij besucht ukrainische Soldaten, die noch in Deutschland ausgebildet werden (11.6.2024)

Angesichts der insbesondere von Frankreich vorgelegten Pläne zur Ausbildung des ukrainischen Militärs durch Soldaten aus EU-Staaten direkt in der Ukraine wäre es bequem, Christopher Clarks Metapher von den »Schlafwandlern« wiederzubeleben, die Europa in den Ersten Weltkrieg geführt hätten.

Tatsächlich stimmt diese Metapher für 1914 nicht, und sie wird auch 2024 nicht passen: weil sie eine Reflexion vom Ende her darstellt, die sich die Frage stellt, wie jemand mit wachem Verstand und funktionierenden Beraterstäben eine so fatale Dynamik habe zulassen können. Es hat aber 1914 auch niemand mit dem gerechnet, was in den kommenden vier Jahren passiert ist; und tatsächlich ist es offenbar so, dass die »Stabsoffiziere« vom Auswärtigen Dienst der EU vor den Eskalationsrisiken warnen, die ein solcher Schritt mit einiger Wahrscheinlichkeit mit sich bringen würde.

Zumindest würde er das russische Narrativ bestätigen, dass EU und NATO in der Ukraine bereits aktive Kriegspartei seien. Und ein Schlag gegen ukrainische Orte, wo solche Ausbilder tätig wären, wäre aus russischer Sicht wesentlich weniger riskant als zum Beispiel ein Beschuss des US-Truppenübungsplatzes Grafenwöhr oder des Bundeswehr-Übungsgeländes in der Lüneburger Heide, wo ukrainische Soldaten das »Himars«-Schießen und »Leopard«-Fahren lernen. Er wäre nämlich kein Angriff auf NATO-Gelände, er würde damit nicht automatisch den Beistandsmechanismus nach Artikel 5 in Gang setzen; insofern ist der französische Vorschlag elementar dumm. Emmanuel Macron bringt damit das Leben seiner Soldaten willentlich und bewusst in Gefahr. Das könnte einem noch egal sein, solange es sich um Berufsmilitärs handelt, die wissen (sollten), worauf sie sich mit ihrer Unterschrift eingelassen haben. Kann es aber nicht, weil sich jeder ausrechnen kann, welchen Grad an Kriegshysterie es in Teilen der westlichen Öffentlichkeiten auslösen würde, wenn »eigene« Soldaten beim Einsatz in der Ukraine fallen sollten.

Denn es gibt in westlichen Hauptstädten Politiker, die die Eskalationsspirale bewusst weiterdrehen wollen: Stichwort »strategische Ungewissheit« für Russland. Polens Außenminister Radosław Sikorski gehört dazu, der diesen Terminus in den politischen Sprachgebrauch eingeführt hat, Macron, der Präsident ohne Mehrheit, die notorischen Scharfmacher aus dem Baltikum und die ganze Plejade von Berliner Bellizisten, deren Namen zu erwähnen hier nicht der Platz ist. Sie alle spielen das Spiel von Wolodimir Selenskij mit. Der jedoch macht mit jeder seiner Stellungnahmen deutlich, dass er nur überleben kann, wenn der Westen stärker »ins Risiko geht«. Also will er ­genau das erreichen; und seine nützlichen Idioten ziehen mit.