Sie konnten nicht miteinander. Nichts, außer streiten. Und Musik machen. Nun haben Noel und Liam Gallagher beschlossen, von Christian und Bettina Wulff zu lernen: es zum xten mal noch einmal miteinander zu versuchen. Oder vielmehr gegeneinander. Hat ja bei Ben Affleck und J.Lo auch geklappt. – Don’t look back in anger, some might say. Roll with it, Wonderwall! D’you know, what I mean?

Als Oasis wollen die Brüder wieder auf Tour gehen, im nächsten Sommer, wie sie via X und anderen sozialen Plattformen bekanntgaben. Geplant sind Konzerte in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin. Die Band hatte sich vor 15 Jahren aufgelöst, damals verließ Noel Gallagher die Gruppe im Streit mit seinem Bruder. Legendär waren Hass und Schlägereien zwischen beiden, ausdrucksvoll der Gegensatz der beiden Brüder: Auf der einen Seite Noel, Kopf der Gruppe, Gitarrist, zweite Stimme, Komponist und Songwriter. Auf der anderen Liam, so viel weniger für die Band, aber halt Frontmann und Sänger. In Saufen und Randalieren dagegen waren sie auf Augenhöhe. Eine toxische Mischung, die den braven Britpop entdomestiziert hatte, dem Milieu mit proletarischer Keule das Mittelstandsgedudel austrieb. Wer einmal Fan war, ist es geblieben. Die Vorfreude auf den kommenden Sommer dürfte groß sein, auch wenn man noch nicht so recht weiß, was man zu sehen bekommen wird: ein Konzert oder einen Bare-Knuckle-Fight. (fb)