Ryanair reduziert Angebot am BER

Berlin. Billigairline Ryanair will voraussichtlich ab dem nächsten Sommer rund ein Fünftel des Angebots am Hauptstadtflughafen BER reduzieren. »Grund dafür sind die horrenden Zugangskosten, die von der deutschen Regierung und dem Flughafenmanagement nicht gesenkt werden konnten«, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. (dpa/jW)