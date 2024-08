Erwartungen an CDU/CSU-Regierung gering

Berlin. Die Erwartungen der Menschen in Deutschland an eine mögliche unionsgeführte Bundesregierung nach einer Neuwahl des Bundestages sind auffallend gering. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage für das Magazin Stern erwarten nur 37 Prozent der Befragten, dass das Land unter Führung der CDU/CSU besser regiert würde als von der aktuellen Ampelkoalition. 59 Prozent erwarten dies nicht. 43 Prozent sehen laut der Umfrage keine größeren Unterschiede zwischen einer unionsgeführten und der jetzigen Regierung, 16 Prozent rechnen mit einer Verschlechterung. (AFP/jW)