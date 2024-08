Quetzalli Nicte-Ha/REUTERS

Mehrere hundert Menschen sind am Dienstag nachmittag (Ortszeit) in Mexikos Hauptstadt auf die Straße gegangen, um erneut Gerechtigkeit für die am 26. September 2014 »verschwundenen« 43 Studenten eines Lehrerkollegs in Ayotzinapa im Bundesstaat Guerrero zu fordern. Diese waren damals auf dem Weg zu einer Protestveranstaltung in der Stadt Iguala von der Polizei und Bandenmitgliedern entführt und ermordet worden. Die Aufklärung des Verbrechens war eines der zentralen Versprechen der sozialdemokratischen Regierung unter Präsident Andrés Manuel López Obrador. (jW)