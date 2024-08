Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS Die Überlegenheit Russlands veranlasst die Ukraine zu immer riskanteren Vorstößen (Donetsk, 20.8.2024)

Eines hat der ukrainische Vorstoß ins russische Grenzgebiet Kursk auf jeden Fall erreicht: Das Reden über einen Verhandlungsfrieden ist vom Tisch. Von russischer Seite und von ukrainischer sowieso. Der umfassende Luftangriff auf die Reste der ukrainischen Energiewirtschaft kommt der Rhetorik der Kiewer Regierung geradezu wie gerufen. Wolodimir Selenskij machte sofort ein Argument in Richtung Washington, Berlin und London daraus, bisher noch geltende informelle Beschränkungen für den Einsatz weitreichenderer Waffen gegen Ziele tief in Russland aufzuheben.

Wichtig an dieser Forderung ist ihre stillschweigende Voraussetzung, dass die Ukraine diese langstreckentauglichen Waffen bereits hat. Aus westlicher Lieferung. Selenskijs Berater Michailo Podoljak hat die Logik der ukrainischen Strategie am Montag gegenüber der polnischen Zeitung Rzeczpospolita explizit gemacht: Wenn die Ukraine Langstreckenwaffen gegen russisches Territorium einsetzen dürfe, werde es aus sein mit dem Mythos von der Unbesiegbarkeit Russlands. Russland müsse diesen Krieg verlieren. So klingt Verzweiflung.

Es ist eine Strategie auf fremde Kosten: Sollte Moskau taktische Atomwaffen gegen Ziele in der Ukraine einsetzen, so Podoljak weiter, müsse der Westen seinerseits mit Atomwaffen Vergeltung üben. Kiew spielt mit dem dritten Weltkrieg. Die Ukraine hat nichts mehr zu verlieren, sie spielt va banque. Und Podoljak bringt gegen mögliche Bedenken in den USA das – in der Sache leider zutreffende – Argument zum Tragen, kein US-Politiker könne ein Interesse daran haben, dass Washington seine weltweite Führungsrolle verliere. Die Gegenposition brachte letzte Woche die Washington Post auf Grundlage von Gesprächen mit »hochrangigen Angehörigen der Administration« zu Gehör: Warum sollten die USA ihre eigene nationale Sicherheit für die Ukraine gefährden? Irgendwann müsse man doch wieder mit Russland ins Geschäft kommen.

Moskau spielt dieses Spiel der nuklearen Drohungen – abgesehen von ein paar Onlinekrakeelereien von Expräsident Dmitri Medwedew – explizit nicht mit. Es setzt weiter auf seine konventionelle Überlegenheit und hat am Montag eine makabre Probe davon gegeben. Das Fatale daran ist: Je erfolgreicher Russlands konventionelle Kampagne ist, desto eher kann auch der Westen versucht sein, dem ukrainischen Drängen nach grenzenlosem Waffeneinsatz doch noch nachzugeben. Weil auch für Washington und Berlin zuviel daran hängt, eine politische Niederlage zu vermeiden.