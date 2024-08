Erfurt: Tausende demonstrieren gegen AfD

Erfurt. Eine Woche vor der Thüringer Landtagswahl sind Tausende Menschen in Erfurt gegen rechts auf die Straße gegangen. Vor dem Landtag zählten die Veranstalter 7.000 Menschen. Die Demonstration sollte laut ihrer Organisatoren ein Zeichen gegen einen Rechtsruck in Deutschland und einen möglichen Wahlerfolg der AfD bei den anstehenden Wahlen im Freistaat setzen. Dazu aufgerufen hatten unter anderem das Bündnis »Auf die Plätze«, der Deutsche Gewerkschaftsbund und ein Kulturverein. Die AfD mit ihrem Landesvorsitzenden Björn Höcke steht in Thüringen seit Wochen mit deutlichem Abstand auf Platz eins der Wahlumfragen. (dpa/jW)