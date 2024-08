IMAGO/Wolfgang Maria Weber Auch Mitglied in Die Linke: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Altenburg, 3.8.2024)

Die Selbstauflösung der Linkspartei setzt sich mit dem jüngst erklärten Rücktritt der Parteivorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan fort. Doch an ihnen soll es nicht gelegen haben, wie der langjährige Linke-Bundestagsabgeordnete Jan van Aken am Donnerstag gegenüber junge Welt erklärte. »Gerade bei den wichtigen gesellschaftlichen Debatten gab es sehr widersprüchliche öffentliche Aussagen von der Partei.« Dies sei ein Fehler gewesen, aber keiner der bisherigen Vorsitzenden Wissler und Schirdewan, sagte van Aken, der als Nachfolger kandidieren will.

Der frühere Bundestagsabgeordnete ist derzeit bei der parteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung tätig und sieht die Verantwortung nicht nur in einer inkonsistenten Außenkommunikation, sondern bei denen, »die den Spaltpilz genährt haben und nun gegangen sind«. Damit steht van Aken in einer Reihe mit denjenigen aus dem Parteiapparat, die vor allem das Lager um Sahra Wagenknecht für den Niedergang der Linkspartei verantwortlich machen. »Das ist jetzt vorbei«, sagte der Nachfolgekandidat in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem MDR. Jetzt sei die »ganz große Chance, dass wir wieder vereint auftreten können«. So habe van Aken in Thüringen vielerorts »so viel Energie« wahrgenommen. »Alle ziehen gemeinsam an einem Strang«, sagte er dem Sender optimistisch.

Für die dortige Vizefraktionschefin gibt es nur Entweder-oder: »Die Linke muss entscheiden, ob sie in den Parlamenten Politik machen oder eine Protestpartei sein will«, sagte die Thüringer Landtagsabgeordnete Katja Maurer im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) vom Donnerstag. Maurer sieht die Zukunft ihrer Partei erwartbar »in den Parlamenten«. Den schlechten Zustand ihrer Partei machte die Thüringer Politikerin auch am Spitzenpersonal fest. »Wir haben unsere Führungsfiguren so lange verschlissen, bis wir keine mehr hatten«, sagte sie der FAZ. Erfolgreich könne Die Linke Maurer zufolge »nur am linken politischen Rand sein, nicht in der Mitte«. Es brauche »nicht noch eine sozialdemokratische Partei«.

Das können offenbar viele so unterschreiben. In Thüringen wird am 1. September der neue Landtag gewählt. Die Linkspartei erzielt im Freistaat aktuell Umfragewerte um die 15 Prozent, weniger als die Hälfte des Ergebnisses der vorherigen Wahl. In Sachsen, wo ebenfalls am 1. September gewählt wird, und in Brandenburg sieht es noch düsterer aus. Dort geht es für Die Linke jeweils um den Einzug in den Landtag. Im Vergleich: Der SPD ergeht es in Sachsen und Thüringen kaum besser. Auch sie muss hier um Landtagsmandate zittern. Nur in Brandenburg, wo sie mit Dietmar Woidke den Ministerpräsidenten stellt, werden die Sozialdemokraten in Umfrageergebnissen von Anfang August mit 20 Prozent Zustimmung registriert.

Die Lage seiner Partei sei »wie in so einem guten Hollywood-Film«, erklärte van Aken im MDR. »Kurz vorm Happyend, kurz vorm Schluss gibt es noch mal so einen kleinen Downer – da sind wir jetzt durch, und jetzt geht’s nach vorne.« Auch gegenüber junge Welt verbreitete er (Zweck-)Optimismus: »Ab jetzt heißt es, das verlorene Vertrauen zurückzugewinnen. Bei den Menschen, mit denen und für die wir Politik machen.« Damit meine er diejenigen, die »das Land am laufen halten und am Ende des Monats immer verzweifelter sind, weil die Inflation und die Miete ihnen alles wegfrisst«, sowie alle, für die »Kapitalismus nicht das Ende der Geschichte« sei. In »zentralen gesellschaftlichen Fragen« und der Friedensfrage werde die Linkspartei van Aken zufolge »klare Haltung zeigen«.

Unabhängig von ihm will auch Ines Schwerdtner, ehemalige Chefredakteurin des deutschsprachigen Ablegers des Magazins Jacobin, als Parteivorsitzende kandidieren. »Ich habe mich entschieden, auf dem kommenden Parteitag in Halle für den Vorsitz unserer Partei zu kandidieren«, teilt die 1989 in Sachsen geborene Publizistin auf ihrer Internetseite mit. Wie van Aken ist auch sie derzeit für die Rosa-Luxemburg-Stiftung tätig. Beide Nachfolger in spe kommen damit aus dem erweiterten Parteiapparat, der mit weiteren Wahlniederlagen um seine Existenz fürchten muss.