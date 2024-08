Nordphoto/IMAGO Kämpfen vor allem um den Erhalt von Arbeitsplätze: IG-Metall-Streik bei Voith Turbo BHS Getriebe GmbH in Sonthofen (23.4.2020)

Gewerkschaftsmitglieder und Kriegsgegner besetzten am Dienstag kurzzeitig das Büro der IG Metall, IGM, im Ingolstädter Gewerkschaftshaus. Auf Ihrem Flugblatt stand: »Du glaubst, du bist im Kriegsministerium und nicht im Gewerkschaftshaus.« Was werfen Sie der Gewerkschaftsführung vor?

Zunächst möchte ich verständlich machen, warum in den eigenen Reihen ein Kampf gegen die Gewerkschaftsführung notwendig wird. Der deutsche Imperialismus bereitet in aller Öffentlichkeit einen Weltkrieg vor. »Wir sind bereit, NATO-Gebiet zu verteidigen«, tönte Pistorius im Juli, zu Besuch beim »Arctic«-Manöver, bei dem der Krieg gegen Russland geprobt wurde. Das ist keine Polemik, keine Übertreibung: Wir müssen die Herrschenden beim Wort nehmen. Die IG-Metall-Führung in Ingolstadt beteiligt sich an den Kriegsvorbereitungen. Sie schließt Abkommen mit Rüstungskonzernen, wie etwa Airbus in Ingolstadt/Manching, zum Bau weiterer Kriegsflugzeuge für den Luftkrieg gegen Russland. Sie meint, so seien Arbeitsplätze zu sichern. Deren Produktion bedeutet aber weiteren Arbeiter- und Völkermord. Deshalb müssen die Werktätigen jetzt ihre eigenen Gewerkschaftshäuser besetzen. Die Kriegstreiber an der Gewerkschaftsspitze müssen weichen. Es ist unser Haus. Wir brauchen es, um den Antikriegskampf zu organisieren. Wir waren am 25. Juli schon einmal da und forderten damals schon: Die IG Metall muss den Kampf gegen die Kriegsvorbereitungen beginnen. Wir hatten damit den Ersten Bevollmächtigten der IGM Ingolstadt, Carlos Gil, konfrontiert. Das müsse erst durch die Gremien gehen, sagte er.

Ließen sich die Gewerkschaftsfunktionäre diesmal auf eine Debatte ein?

Carlos Gil war nicht anwesend, aber etwa zehn Gewerkschaftsfunktionäre und Angestellte. Wir hatten diesmal Transparente dabei. Auf einem stand »Kriegstreiber raus aus der Gewerkschaft«, auf dem zweiten: »Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter.« Das erste haben wir zum Fenster rausgehängt, das zweite vorm Eingang positioniert. Wir übergaben ein Schreiben, in dem wir Gil auffordern, bei der nächsten Delegiertenversammlung folgenden Antrag einzubringen: »Wir kämpfen dafür, dass die IG-Metall-Führung ihren Kriegskurs beendet« – sowie insbesondere dafür, dass »sie alle Abkommen mit Konzernen, zum Beispiel Airbus, zum Bau weiterer Kriegsflugzeuge aufkündigt.« Als wir darüber reden wollten, ging plötzlich ein Gebrüll los: Es sei nicht unser Haus, wir sollten raus, es sei Hausfriedensbruch, man werde die Polizei rufen. Wir blieben dabei: »Wir sind Gewerkschafter, es ist unser Haus.« Kurz darauf kamen etwa fünf Polizeiautos und zwei -busse, zehn Polizisten stürmten ins Haus.

Beschuldigt sind Sie nun nicht nur wegen Hausfriedensbuchs, sondern auch wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt – warum?

Vier von uns hatten sich hingesetzt und aus dem Gewerkschaftshaus heraustragen lassen. Das wird als Widerstand gegen die Staatsgewalt gewertet.

Die Kriegsgegner wurden mit Handschellen ins Ingolstädter Polizeipräsidium gebracht und zwei Stunden lang festgehalten. War es das wert?

Ja. Wir freuen uns auf einen politischen Prozess. Er soll zum Aufruf an alle Kriegsgegner werden, endlich in Aktion zu treten. Sollen wir noch länger hinter den italienischen und griechischen Arbeitern, Schülerinnen und Studierenden zurückstehen? Die blockieren längst Häfen oder halten Züge auf, damit weder Waffen, Panzer, noch Munition das Land für den Völkermord in Richtung Osten verlassen.

Vor der Besetzung des Gewerkschaftshauses am Dienstag hatten Sie Flugblätter vor dem Audi-Werk verteilt.

Die Lage ist ernst. Wir haben dort angefangen, Arbeiterinnen und Arbeiter zu informieren, bei weiteren Auto- und Zulieferkonzernen muss es weitergehen. Es geht die gesamte Arbeiterklasse an. Sie muss in den eigenen Reihen dafür sorgen, dass sich der Antikriegskampf durchsetzen kann. Das verhindert die Gewerkschaftsführung.