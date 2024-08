FPÖ stellt in Wien Wahlprogramm vor

Wien. Die rechte FPÖ in Österreich will im Fall einer Regierungsübernahme mit aller Härte nicht nur gegen Zuwanderung vorgehen, sondern auch die Ausweisung von Migranten in ihre Heimatländer forcieren. »Wir brauchen Remigration«, sagte FPÖ-Chef Herbert Kickl am Mittwoch bei der Vorstellung des Wahlprogramms. Die Zahl der Asylanträge solle auf null heruntergefahren werden, da Österreich von sicheren Drittstaaten umgeben sei. Druck auf Migranten soll auch in der Schule herrschen. »Schüler, die respektlos sind, haben nicht nur die Schule, die haben unser Land zu verlassen«, sagte die FPÖ-Abgeordnete Dagmar Belakowitsch. Das mehr als 100seitige Wahlprogramm der Rechten steht unter dem Motto »Festung Österreich – Festung der Freiheit«. Laut Umfragen kann die FPÖ bei der Nationalratswahl am 29. September erstmals mit einem Sieg rechnen. (dpa/jW)