Weiterer Leichenfund in Wrack von Luxusyacht

Santa Flavia. Zweieinhalb Tage nach dem Untergang der Luxusyacht »Bayesian« vor Sizilien haben Taucher an Bord des Schiffes zwei weitere Leichen entdeckt. Dies meldete die italienische Agentur ANSA unter Berufung auf die Behörden. Zuvor war bereits ein Leichnam geborgen worden. Das Wrack der »Bayesian«, mit der der britische Milliardär Michael Lynch samt Familie und Gästen unterwegs war, liegt in etwa 50 Metern Tiefe auf dem Meeresgrund. Die Yacht war am frühen Montag bei einem schweren Unwetter vor dem Hafen von Porticello untergegangen. An Bord waren 22 Menschen. 15 konnten gerettet und an Land gebracht werden. (dpa/jW)