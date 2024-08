Schöning/IMAGO/jW Montage Die einstige Staatsbahn wurde durch neoliberale Misswirtschaft zur Geisterbahn

Energie- und Verkehrswende? Nicht mit der »Übergangskoalition«. Am Montag abend teilte die für das Schienennetz zuständige Bahngesellschaft Infra-GO mit, sie plane nach der Preiserhöhung 2025 eine weitere drastische Erhöhung der Nutzungsgebühr für die Schiene ab 2026. Das werde besonders den Regionalverkehr treffen, für den Infra-GO eine Erhöhung um 23,5 Prozent bei der Bundesnetzagentur beantragt habe.

Mit der sogenannten Schienenmaut finanziert die Bahn unter anderem die Kosten für Betrieb, Instandhaltung und die Investitionen in das mehr als 33.000 Kilometer lange Schienennetz. Gemäß Eisenbahnregulierungsgesetz von 2016 zahlt die Bahn aber damit auch Zinsen an den Bund, die für ihr Eigenkapital fällig werden. Zu den am Freitag beschlossenen Haushaltstricks der Bundesregierung gehört die weitere Erhöhung des Eigenkapitals der Bahn in Höhe von insgesamt 21 Milliarden Euro. Das erhöht aber die Zinslast und führt damit laut Infra-GO zu den hohen Trassenpreisen. Im Schnitt sollen die ab 2026 um 19,1 Prozent erhöht werden. Die Folge: Entweder exorbitant steigende Fahrpreise oder weniger Züge. Wahrscheinlich beides. Die Wirkung kommt einem Abriss von Bahntrassen in Kriegszeiten gleich.

Das Branchennetzwerk »Die Güterbahnen« hatte bereits nach der Einigung auf den Haushaltsentwurf 2025 von einem »schwarzen Freitag für die Eisenbahn in Deutschland« gesprochen. Die »desaströse Vereinbarung« verschweige »die kostentreibenden Folgen für die Eisenbahnkunden im Personen- und Güterverkehr.« Denn: »Mit jeder Milliarde zusätzlichem Eigenkapital kann die DB Infra-GO jedes Jahr 59 Millionen Euro zusätzliche Trassenpreise verlangen. Damit wird ein uralter FDP-Traum wahr.«

Nach der Ankündigung von Infra-GO sprach die Vereinigung am Dienstag von einem »Preisschock«. Ihr Geschäftsführer Peter Westenberger erklärte: »Das 2016 beschlossene Trassenpreissystem kollabiert vor unseren Augen. Ein Preisschock jagt den nächsten. Statt der für lange Zeit üblichen gut zweiprozentigen jährlichen Trassenpreiserhöhungen verlangt die gemeinwohlorientierte DB Infra-GO 2025 im Mittel sechs und 2026 fast zwanzig Prozent mehr.« Westenberger forderte, die seit 2016 existierende preistreibende Kopplung des Gewinnanspruchs an die Eigenkapitalhöhe müsse »in diesem Herbst abgeschafft werden«. Alarm schlug am Dienstag auch die Hauptgeschäftsführerin des Verbands der Bahnindustrie, Sarah Stark: »Es droht weniger Bahnverkehr für mehr Geld zu geben.« Die Planungssicherheit für mehr Elektrifizierung und Digitalisierung schwinde, statt zu steigen.

Der Verkehrsminister Nordrhein-Westfalens, Oliver Krischer (Bündnis 90/Die Grünen) erklärte, sollten der Bund und die Infra-GO tatsächlich auf Idee kommen, die Trassenpreise für den Nahverkehr um über 20 Prozent erhöhen, werde das Folgen haben: »Wesentliche Teile des Nahverkehrs werden einfach nicht mehr stattfinden.« Eine Erhöhung der Trassenpreise in dieser Größenordnung ab 2026 bedeute allein für sein Bundesland eine Zusatzbelastung im dreistelligen Millionenbereich.

Das Echo auf diese Folgen des Haushaltsentwurfs drang sogar bis ins FDP-geführte Bundesverkehrsministerium. Ein Sprecher behauptete am Dienstag, man werde die Verzinsung des Eigenkapitals massiv senken und »zeitnah einen konkreten Fahrplan vorlegen«, um die Finanzierung der Schieneninfrastruktur zukunftssicher zu machen. Hauptsache, Bahnfahren wird Luxus.