Mutmaßliches früheres PKK-Mitglied inhaftiert

Karlsruhe. Ein in Italien festgenommener mutmaßlicher früherer PKK-Funktionär ist nach Deutschland ausgeliefert worden. Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Montag mitteilte, wurde Selahattin K. am Freitag bei seiner Ankunft am Flughafen Frankfurt am Main von der Bundespolizei festgenommen. Der türkische Staatsbürger soll in der BRD Leitungsaufgaben für die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) wahrgenommen haben. Inzwischen sitzt K. in Untersuchungshaft. (AFP/jW)