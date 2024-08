Kay Nietfeld/dpa

Montag, 13 Uhr, Pressekonferenz im Berliner Karl-Liebknecht-Haus, diesmal mit beiden Linke-Vorsitzenden. Janine Wissler und Martin Schirdewan hatten am Sonntag angekündigt, auf dem Parteitag in Halle im Oktober nicht erneut kandidieren zu wollen. Im ZDF-»heute journal« und ARD-»Tagesthemen« gab Schirdewan anschließend sprachgeregelte Stichworte ab: 2,7 Prozent bei den EU-Wahlen am 9. Juni – »ein klarer Warnschuss«. Er sei »nicht gescheitert« und die Aufstellung der Kandidaten für den Parteivorsitz werde ein »Ideenwettbewerb«. Wahlen in Sachsen (in Umfragen vier Prozent) und Thüringen (von 31 Prozent 2019 in Umfragen auf jetzt 15 Prozent)? »Wir kämpfen darum, dass Bodo Ramelow Ministerpräsident bleibt und dass wir mit einem starken Ergebnis in den sächsischen Landtag kommen.« Die Interviewer fragten leicht verstört: Geht es nicht ums Überleben der Partei? Nein, die muss sich aufs Soziale »fokussieren«.

Am Montag folgen Ergänzungen. Wissler sieht einen »großen Wunsch in der Partei nach einem Neuanfang« und klagt über permanente Krisensitzungen seit 2021, als sie Kovorsitzende zusammen mit Susanne Hennig-Wellsow wurde. Die warf im April 2022 hin. Seit Ankündigung der BSW-Abspaltung im Oktober 2023, so Wissler, habe die Partei 8.000 neue Mitglieder gewonnen, insgesamt seien es wieder mehr als 50.000. Schirdewan nennt an Positivem: Die »Unsitte, Differenzen und Konflikte in der Öffentlichkeit auszutragen« müsse verschwinden, aber das sei »schon wesentlich besser geworden«. Die Linke sei eine »antimilitaristische Friedenspartei«. Putin habe die Ukraine überfallen, das sei »ohne Wenn und Aber zu verurteilen«. Wissler ergänzt: Durch diejenigen, »die jetzt nicht mehr in der Partei sind«, sei der falsche Eindruck entstanden, die Linke würde zugunsten Russlands »mit zweierlei Maß messen.« Die Trennung vom BSW hätte früher erfolgen müssen.

Bis zum 8. September können sich Kandidaten für den Parteivorsitz melden, dann folgen Regionalkonferenzen. Einige Medien spekulieren mit dem Namen des früheren Bundestagsabgeordneten Jan van Aken. Am Montag kommentiert Dietmar Bartsch auf NDR Info: Entscheidend sei der Wiedereinzug in den Bundestag, und: »Wir haben insgesamt wenige Erfolge, aber ich sage auch: Die Linke lebt.«