Weniger Aufträge für deutsche Industrie

Wiesbaden. Bei der deutschen Industrie sind im Juni weniger Aufträge eingegangen. Das Polster des Verarbeitenden Gewerbes schrumpfte damit den sechsten Monat in Folge, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Der preisbereinigte Wert der noch offenen Bestellungen lag 0,2 Prozent unter dem Wert aus dem Mai und sogar 6,2 Prozent unter dem Vorjahresmonat. Rückläufig waren die Auftragsbestände insbesondere bei den Schwergewichten Maschinenbau (minus 0,9 Prozent zum Vormonat) und Auto (minus 0,7 Prozent zum Vormonat). Für die Autosparte, die größte der deutschen Industrie, war es bereits der 17. monatliche Rückgang in Folge. (Reuters/jW)