Nachschlag: Nicht schlecht

ZDF Was meint die Nachbarin mit ihrer Frage nach Pronomen? Charlie (Lea Drinda) muss erst mal googeln

In seinen Spartenkanälen und Onlineproduktionen ist das ZDF oft progressiver als in seinem linearen TV-Programm. So auch in dieser sechsteiligen ZDF Neo-Miniserie (pro Folge ca. 15 Minuten): Charlie reibt sich auf zwischen der kaufsüchtigen Mutter, die Schulden ignoriert, Mahnungen vor sich selbst versteckt und Stromsperren mit bunter Deko begegnet, und dem ausbeuterischen Lieferdienstjob, der zumindest etwas Kohle bringt. Dann ist da noch der Kratzer auf dem Auto von Hausmeistertante Fabia, an dem Charlie nicht ganz unschuldig ist. Dabei hat Charlie doch mit sich selbst mehr als genug zu tun; mit den Gefühlen für die inzwischen verheiratete beste Freundin und damit, sich nicht als Frau zu fühlen, aber auch nicht als Mann. Und dann hantiert die akademische Nachbarin mit Begriffen, die Charlie erst mal googeln muss. Kein großer Wurf, aber eine nette kleine Geschichte, die oft zuviel auf einmal will und einige ärgerliche Plattheiten hat. Aber wie gesagt: fürs ZDF nicht schlecht. (af)