Landsknecht des Tages: Artur Weigandt

Im deutschen Feuilleton dreht es sich im Sommerloch um die Frage: Wie hältst du’s mit der Vaterlandsverteidigung, wenn der Russe kommt? Den Aufschlag hatte Ole Nymoen Ende Juli in der Zeit gemacht. »Ich, für Deutschland kämpfen? Never!« stellte der Autor unter Verweis auf divergierende Klasseninteressen klar. Er werde im Verteidigungsfall das Land verlassen, schloss sich ihm Kevin Gensheimer in der Berliner Zeitung an. Unter der Schlagzeile »Kämpfen für Deutschland: Zu den Waffen, Genossen!« bekundete dagegen Leon Holly am Wochenende in der Taz, sich im Ernstfall in den Schützengraben zu legen. Soviel Bereitschaft zum Töten und Sterben dürfte nach dem Geschmack von Funke-Journalisten Johann Stephanowitz sein. »Lasst es euch schmecken, während andere für euch im Schützengraben liegen, ihr Salonkommunisten«, hatte das Vorstandsmitglied der Journalistengewerkschaft DJU in Verdi unter einem von Nymoen auf X veröffentlichten Bild vom gemeinsamen Pizzaessen mit Gensheimer geätzt.

In der Zeit bekannte derweil Artur Weigandt in einer Replik auf Nymoen, notfalls auch zu schießen, um »die Freiheit zu verteidigen«. In den Verdacht des Sofabellizismus geraten will der Journalist dabei keinesfalls. »Nach meinem Text bei der Zeit habe ich mich entschieden, diese Waffe in die Hand zu nehmen und mir zeigen zu lassen, wie das Gewehr funktioniert«, erläutert er Freitag abend auf X ein Bild von seinem Truppenbesuch in der Ukrai­ne – im Flecktarnhemd mit AK-47 in der Hand. Im Hintergrund als Zielscheibe ist ein von Einschüssen durchlöchertes Bild der Moskauer TV-Moderatorin Olga Skabejewa zu sehen, vor ihren Mund ein Penis gekritzelt. »Russische Propagandistin«, lautete die lapidare Erklärung Weigandts angesichts solch offenkundiger Mord- und Vergewaltigungsphantasien. Das ist Landsknechtjournalismus im Zeichen der »Zeitenwende«.