Anlässlich des 80. Jahrestages seiner Ermordung ist am Wochenende in mehreren deutschen Städten des KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann gedacht worden. Vor dem Denkmal in Berlin Prenzlauer Berg (Foto) wurde in Reden die Aktualität des Antifaschisten und Kriegsgegners angesichts von Hochrüstung und Kriegen in der Ukraine und Gaza beschworen. Thälmann war am 18. August 1944 nach elf Jahren Einzelhaft im KZ Buchenwald von den Nazis erschossen worden. Auch dort sowie vor seinem ehemaligen Wohnhaus in Hamburg fanden Gedenkveranstaltungen statt. (jW)