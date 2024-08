Daniela Klette: Töten zur Geldbeschaffung kam für uns niemals in Frage

Jörn Hüneke/dpa In der JVA Vechta sitzt Daniela Klette in Untersuchungshaft (28.2.2024)

Die mutmaßliche ehemalige RAF-Angehörige Daniela Klette meldete sich aus der Untersuchungshaft in der JVA Vechta mit einer auf August 2024 datierten Botschaft, die hier in voller Länge dokumentiert wird:

Die Staatsanwaltschaft Verden konstruiert eine Geschichte, nach der ich sowie Volker Staub und Burkhard Garweg, nach denen weiterhin mit maßlosem Aufwand und begleitet von dreister Medienhetze gefahndet wird, eine skrupellose Bande gewesen sein sollen. 26 Jahre nach Auflösung der RAF setzt der Staat weiter auf Eskalation und Denunziation. Sie behaupten, wir wären bereit gewesen für Geldbeschaffung, fürs Überleben in der Illegalität, Menschen zu töten. Für Menschen aus der Geschichte der revolutionären Linken in der BRD wäre dies niemals in Frage gekommen. Im Gegenteil: Beim Kampf um Befreiung geht es doch gerade auch um eine Welt ohne Gier nach Geld, frei von Ausbeutung und jeglicher Unterdrückung.

Der Lernort Garnisonkirche Potsdam und sein wissenschaftlicher Beirat wandten sich am Donnerstag mit einem offenen Brief an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier:

Am 22. August werden Sie den überwiegend mit Mitteln des Bundes wiederaufgebauten Turm der Garnisonkirche Potsdam miteinweihen. Das Projekt ist in der Bevölkerung sehr umstritten. Der rechtsextreme Bundeswehroffizier Max Klaar initiierte mit der Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel das Vorhaben. Im Jahr 2000 stieg die evangelische Kirche in das Projekt ein und übernahm schließlich die Trägerschaft. Wegen divergierender inhaltlicher Vorstellungen trennten sich 2005 die Wege zwischen den Initiatoren und der Kirche. Aber die Konzeption des Baus inklusive seiner Nutzung entspricht bis heute dem Vorschlag, den Max Klaar Bischof Huber im Juli 2000 unterbreitet hatte.

Sicherlich, weder die Vertreter der Stiftung noch ihres Kuratoriums oder Beirats stehen für ein rechtslastiges oder gar rechtsradikales Gedankengut. Das wirft ihnen auch niemand vor. Doch die Geschichte des Ortes bis 1945 und die Geschichte des Wiederaufbauprojektes seit 1984 bis mindestens 2015 verlangen einen eindeutigen, unmissverständlichen und sichtbaren Bruch mit diesen beiden Traditionen. Dieser fehlt bis heute. (…) Der Bau ist nicht nur ein zentrales Symbol für den preußisch-deutschen Nationalismus, sondern auch für Rechtsextreme. (…) Dass ein Projekt an diesem Ort mit seiner jahrhundertelangen abgründigen Gewaltgeschichte eine Anschlussfähigkeit für Rechtsradikale bietet, ist ebenso unerträglich wie vermeidbar. Als Bundespräsident und Schirmherr des Projekts möchten wir Sie daher bitten und auffordern, sich dafür einzusetzen, dass die Stiftung Garnisonkirche Potsdam

– Ihre Satzung ändert und keinen Bezug mehr nimmt auf den »Ruf aus Potsdam« von 2004, dem eine geschichtsrevisionistische Täter-Opfer-Umkehr zugrunde liegt.

– Darauf verzichtet, den Kirchturm mit dem noch fehlenden militärischen Bauschmuck und der Turmhaube zu versehen, und damit einen für jeden sichtbaren Bruch zur historischen Baugestalt vollzieht.

– Endgültig und bedingungslos auf den Nachbau des Kirchenschiffs verzichtet und eine Koexistenz mit dem Bau des Rechenzentrums dauerhaft zustimmt, so dass die Geschichte des Ortes mit Bau und Gegenbau auch für zukünftige Generationen lesbar bleibt.