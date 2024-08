IMAGO/ZUMA Press Wire

1961 ist Indonesien in Westpapua einmarschiert, am 15. August 1962 zwangen die USA die Niederlande im sogenannten New Yorker Abkommen, die Kontrolle über das Gebiet an Jakarta zu übergeben. Ein damit versprochenes freies und faires Referendum über die Unabhängigkeit Westpapuas kam nie zustande. Das Abkommen sei »illegal«, skandierten Demonstranten der Papuan Student Alliance am Donnerstag in Bandung auf Westjava. Ungeachtet dessen wird an diesem Sonnabend die neue indonesische Hauptstadt Nusantara auf Borneo eingeweiht. (jW)