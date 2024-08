Nachschlag: »Tiefer Staat«

WDR/REUTERS/UMIT BEKTAS Blutige Hände, weißes Hemd: Gangsterboss Sedat Peker packt aus

Er war Erdoğans Mann fürs Grobe, seine Bande aus faschistischen »Grauen Wölfen« verbreitete als Privatarmee des türkischen Staatschefs Terror. Doch als sein Hauptrivale aus dem Knast freikam, fiel Mafiapate Sedat Peker bei seinen Förderern in Ungnade, floh nach Dubai und packte 2021 in einer Serie von neun millionenfach angeklickten Videos aus. Der von Erdoğan verfolgte Journalist Can Dündar, nach Pekers Todesdrohung und einem Anschlag im Berliner Exil lebend, machte die Geständnisse des charismatischen Gangsters zur Grundlage seiner Dokumentation »Der Mafiaboss, Präsident Erdoğan und ich«. Es geht um den »tiefen Staat« aus rechten Politikern, Militärs und der organisierten Kriminalität in der Türkei, um Kokainhandel, Waffen für syrische Dschihadisten und Morde an Journalisten. Auf Pekers Drohung, auch über seine Beziehung zu Erdoğan zu sprechen, folgte allerdings bis heute nichts. Dündar vermutet, dass das Video schon produziert wurde, aber als Pekers Lebensversicherung dient. (nb)