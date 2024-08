Irrwitziger Raubbau

Sina Schuldt/dpa »Kinderstube vieler Fischarten«: Nordsee vor Borkum

Es soll wieder nach Gas gebohrt werden. Seit vielen Jahren geht die einheimische Förderung zurück, doch nun soll unter der Nordsee ein neues Vorkommen erschlossen werden. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie in Hannover hat am Mittwoch Bohrungen vor der ostfriesischen Insel Borkum im Grenzgebiet zu den Niederlanden genehmigt.

Das SPD-geführte niedersächsische Wirtschaftsministerium hatte zuvor zugestimmt, und der Koalitionspartner von den Grünen hält offensichtlich die Füße still. Damit kann die Förderung jedoch noch nicht starten, denn die Deutsche Umwelthilfe klagt weiter vor den Gerichten, und ein nötiger Vertrag mit den Niederlanden ist noch nicht unterzeichnet. Das Gasvorkommen erstreckt sich nämlich beiderseits der Seegrenze und soll von den Niederlanden aus angebohrt werden. Sowohl dort als auch in Deutschland regt sich in der örtlichen Bevölkerung und bei Umweltverbänden lebhafter Protest, und zwar aus vielen guten Gründen.

Erstens ist die Gasförderung in der betroffenen ostniederländischen Provinz Groningen seit Jahren extrem unbeliebt. Die durch das Abpumpen von Gas entstehenden Hohlräume im Untergrund führen zum Absinken darüber liegender Erdschichten. An der Oberfläche führt das zu Mikrobeben, Schäden an den Häusern und reichlich Stress für die Bewohner der Region. Zweitens findet die Förderung im Wattenmeer statt, einem weltweit einzigartigen Ökosystem, das die Kinderstube vieler Fischarten ist. Der bei Ebbe trockenfallende Meeresboden an der Nordseeküste hat auch einen nicht unerheblichen ökonomischen Wert. Letzteres für die Fischerei und den Tourismus in der Region. Und drittens ist da natürlich der Klimawandel, der durch die weitere Verfeuerung fossiler Brennstoffe beschleunigt wird.

Am Dienstag und Mittwoch wurden weite Teile Süd- und Westdeutschlands zum wiederholten Male in diesem Jahr von schweren Unwettern mit Überschwemmungen heimgesucht. Ereignisse, die durch den Klimawandel häufiger und vor allem intensiver werden. Mit der Temperatur steigt nämlich auch die Aufnahmefähigkeit der Luft für Wasserdampf, und zwar exponentiell. Deshalb werden unter anderem die derzeit zu beobachtenden Wärmegewitter heftiger. Zugleich gibt es inzwischen fast täglich Meldungen von extremen Hitzewellen auf nahezu allen Kontinenten. Und diese Hitze tötet schon jetzt. Jahr für Jahr sterben Hunderttausende an den unmittelbaren Folgen. Auf den Baustellen Katars, auf den Straßen Mumbais, auf den Feldern Afrikas und in den Altersheimen Europas.