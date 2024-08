Depositphotos/imago 3D-Simulation einer der gesprengten Gaspipelines unter der Nordsee

Nach fast zweijährigen Ermittlungen hat die Bundesanwaltschaft einen ersten Haftbefehl wegen der Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines im September 2022 erwirkt. Wie mehrere deutsche »Qualitätsmedien« am Mittwoch mitteilten, soll der Hauptverdächtige ein zuletzt in Polen gemeldeter Tauchlehrer aus der Ukraine sein. Zwei weitere Verdächtige seien ebenfalls ausgebildete Taucher aus der Ukraine. Gegen sie seien aber keine Haftbefehle ergangen. Auch der Europäische Haftbefehl gegen den Hauptverdächtigen habe bisher nicht vollstreckt werden können, weil Polen den Mann nicht habe finden können. Es gab aber offenkundig vorab Kontakt mit ihm, weil er sich in einem Telefonat mit den deutschen Behörden »überrascht« zu den Vorwürfen geäußert haben soll. Wenn das so stimmt, heißt es im Klartext: Die Bundesanwaltschaft hat den Hauptverdächtigen gewarnt und ihm praktisch nahegelegt, abzutauchen – diesmal im übertragenen Sinn.

Dass die polnischen Behörden wiederum wenig Eifer zeigen würden, den aus Karlsruhe kommenden Haftbefehl zu vollstrecken, konnten sich die Spitzenjuristen im Badischen an fünf Fingern abzählen. Schließlich war Polen einer der lautstärksten Kritiker der Gasleitung, die dem Land erhebliche Einbußen bei Transitgebühren einbrachte und außerdem eine materielle Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg des »Modells Deutschland« darstellte.

Sehr schön ist der Hinweis, der Haftbefehl stütze sich auch auf »Informationen eines befreundeten Dienstes«. Dreimal darf man raten, welcher gemeint ist. Die CIA hat alles Interesse daran, von der 2023 durch Seymour Hersh publizierten Version abzulenken, wonach die Sprengungen im Windschatten eines NATO-Manövers in der Ostsee durch Spezialkräfte der US-amerikanischen und der norwegischen Marine verübt worden seien. Und die ganze aus Karlsruhe inspirierte Story über die gecharterte Segelyacht »Andromeda«, auf der die mutmaßlichen Täter Sprengstoffspuren hinterlassen haben sollten, war ein Teil dieser transatlantischen Verdunkelungsaktion. Irgendwann, in ein paar Jahrzehnten, können Historiker vielleicht in den Akten nachlesen, ob die Bundesanwaltschaft jemals gehofft oder geglaubt hat, einen der Verdächtigen, die sie selbst benannt hat, vor Gericht zu bringen. Jedenfalls hat die Sache alles Zeug dazu, ein »kalter Fall« zu werden.

Die Szenerie erinnert mehr als nur oberflächlich an die Ermittlungen der bayerischen Polizei nach dem Mord an Stepan Bandera im Oktober 1959. Diese wurden absolut lustlos geführt. Die Beamten wussten von den illegalen Aktivitäten und Finanzierungsmethoden der ukrainischen »Freiheitshelden«, die sich in der Zeppelinstraße nahe dem Deutschen Museum eingenistet hatten (und dort bis heute einen Verlag betreiben). Als Hauptverdächtige galten »unbekannte Ukrainer« aus dem quasimafiösen Milieu der »Organisation Ukrainischer Nationalisten«. Zwischen den Zeilen kann man die Auffassung der Ermittler herauslesen, dass es mit Bandera keinen Falschen getroffen habe. Entscheidend für die Einstellung des Verfahrens nach einigen Monaten: Bandera wurde offenkundig durch den BND protegiert, für den er zu arbeiten begonnen hatte, nachdem ihn die USA nicht mehr wollten. Der Abschlussvermerk des ermittelnden Kommissars damals: Polizeilich sei hier nichts mehr zu machen. Manchmal wiederholt sich Geschichte doch, und wieder einmal als Farce.