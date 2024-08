Ole Nymoen, Wolfgang M. Schmitt: »Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernaut«. Buchvorstellung. Ein Kinderbuch aus der Feder der Macher des linken Wirtschaftspodcasts »Wohlstand für Alle« erscheint im August im Insel Verlag. Wie lassen sich ökonomische Zusammenhänge für Kinder erzählen? Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt nehmen uns mit auf eine Reise nach Feudalia. Freitag, 16.8., 19 Uhr, Ort: Rosa-Luxemburg-Stiftung, Saal, Straße der Pariser Kommune 8 A, Berlin. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin

Kundgebung am Gedenkstein für die illegale ZK-Tagung der KPD in Ziegenhals. Vor 80 Jahren haben die deutschen Faschisten Ernst Thälmann nach elf Jahren Haft ermordet. Dem Vorsitzenden der KPD wird an der ehemaligen Gedenkstätte Ziegenhals gedacht. Sonntag, 25.8., 11.30 Uhr. Ort: Seestr. 27, Königs Wusterhausen. Veranstalter: Freundeskreis »Ernst Thälmann« e.V.

Said Etris Hashemi: »Der Tag, an dem ich sterben sollte.« Beim Terroranschlag in Hanau wurde der damals 23jährige Said Etris Hashemi schwer verletzt, sein jüngerer Bruder Said Nesar und acht weitere junge Menschen starben. Dieser Tag hat nicht nur im Leben der Betroffenen alles für immer verändert, sondern gesamtgesellschaftlich. Sein Buch ist Etris’ persönlicher Bericht des Erlebten und eine scharfe Gesellschaftsanalyse. Freitag, 23.8., 18.30 Uhr. Ort: Waldbühne Volkspark, Hamburg. Veranstalter: Kampnagel