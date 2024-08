Staatsgründung des Tages: »Schönes Russland«

MIC Izvestia/IZ.RU via REUTERS Zerstörte Häuser in der Oblast Kursk (Sudscha, 7.8.2024)

Der Schweizer See, an dem Wolodimir Selenskij im Juni seinen »Friedensgipfel« inszeniert hat, heißt bekanntlich so, weil um ihn herum die ersten »Waldstätten« gelegen sind, aus denen später die ersten Kantone der Schweiz wurden. Es gibt also keinen prinzipiellen Grund, warum nicht aus kleinen Anfängen doch noch etwas werden kann. Kommt Zeit, kommt Rat – kommt Attentat?

So etwas muss sich der Architekt von Boris Jelzins erschwindeltem Wahlsieg von 1996 und Gründer einer »Stiftung für effiziente Politik«, Marat Gelman, gedacht haben. Und so veröffentlichte er, kaum dass die Ukraine ein paar hundert Quadratkilometer russisches Gebiet in der Region Kursk besetzt hatte, aus seinem montenegrinischen Exil die Idee, auf diesem Territorium könnte doch eine russische Gegenregierung installiert werden und von dort aus den Regimewechsel in Moskau vorbereiten. O ja, freute sich da der Berufskrimtatare Refat Tschubarow, der seit 2014 in Kiew residiert: Dort könnten Gelman und die Seinen ja das »schöne Russland der Zukunft« vorbereiten. Und für den Moment schon mal in den besetzten Ortschaften – wo schon vor dem ukrainischen Angriff kaum noch jemand wohnte, wie das auf dem russischen flachen Land öfter vorkommt – »Verwaltungsstrukturen und Schulen« aufbauen. Schulen ohne Kinder, Verwaltungsstrukturen ohne Verwaltete, das hört sich gut an. Da haben sich die früheren Utopisten mehr Mühe gemacht. Aber das Ganze steht ja ohnehin unter einem großen, großen Vorbehalt: »Wenn es der Ukraine gelingt, diese Gebiete dauerhaft zu halten.«

Dass das der Fall sein wird, bezweifelt die westliche Expertenschaft in seltener Geschlossenheit. Wenn aber nicht, dann müsste der unternehmungslustige Gelman das landschaftlich etwas öde Kursker Gebiet eh wieder mit der Bucht von Kotor vertauschen. Vielleicht sollte er sich den Umzug gleich sparen?