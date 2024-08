Tödlicher Polizeieinsatz: Verfahren eingestellt

Mannheim. Fast vier Monate nach einem tödlichen Schuss bei einem Polizeieinsatz an der Universität in Mannheim haben die Ermittlunsgbehörden das Verfahren gegen einen Polizisten eingestellt. Der Mann habe in Notwehr gehandelt, wie die Staatsanwaltschaft in der baden-württembergischen Stadt am Dienstag mitteilte. Bei dem Einsatz am 23. April war ein 31jähriger durch den Schuss des Beamten tödlich verletzt worden. Zuvor hatte das spätere Opfer eine Machete gezogen. (AFP/jW)