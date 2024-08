Habeck: »Verfestigte Wirtschaftskrise«

Bremen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat am Dienstag auf das jüngste Stimmungsbarometer des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) reagiert. Dieses Barometer fiel im August gegenüber dem Vormonat um 22,6 Punkte auf 19,2 Punkte, wie das ZEW in Mannheim mitteilte. »Die Wirtschaftskrise verfestigt sich immer mehr auf einem Stagnationsniveau«, erklärte Habeck dazu in Bremen: »Die Maßnahmen, die bisher ergriffen wurden, reichen nicht, um die hohen Zinsen, die fehlende Nachfrage aus dem Ausland, aber auch die strukturellen Probleme, die wir in Deutschland haben, zu überwinden.« (dpa/jW)