Sahiba Chawdhary/REUTERS

Nach der Vergewaltigung und der Tötung einer angehenden Ärztin in Kalkutta kommt es in Indien seit Tagen landesweit zu Protesten (siehe Foto). Besonders Beschäftigte des Gesundheitssystems und Medizinstudenten gehen auf die Straßen. Sie fordern, den Femizid nicht unter den Teppich zu kehren und kritisieren fehlende Sicherheitsvorkehrungen, wie die indische The Economic Times am Dienstag berichtete. Auch Ärztevereinigungen riefen zu Streiks in Solidarität mit den Protestierenden ab Dienstag auf. Die Leiche der Studentin war am vergangenen Freitag entdeckt worden. (jW)