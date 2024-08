Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa Ein Schaden am größten AKW Europas könnte weite Gebiete dauerhaft verstrahlen (Energodar, 11.8.2024)

Auf dem Gelände des abgeschalteten Atomkraftwerks Saporischschja am Dnipro hat es am Sonntag abend mehrere Explosionen und anschließend offenbar einen Brand gegeben. Dies geht aus einem Lagebericht der in der Anlage stationierten Beobachtungsmission der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO) vom Montag hervor. Vor allem der Hinweis auf die Explosionen in der Nähe eines der Kühltürme scheint die russische Darstellung zu stützen, dass die Ukraine eine oder mehrere Drohnen auf das AKW oder die direkt daran angrenzende Stadt Energodar abgefeuert habe. Kiew beschuldigte zuerst Russland, selbst die Explosionen herbeigeführt zu haben; später hieß es dann, russische Soldaten hätten auf dem Kraftwerksgelände alte Autoreifen verbrannt. Das direkt am – inzwischen ehemaligen – Stausee von Kachowka gelegene AKW ist das größte in Europa. Es wurde im März 2022 von russischen Truppen erobert und Ende 2022 wegen häufiger ukrainischer Angriffe heruntergefahren. Die Brennelemente müssen aber weiter gekühlt werden. Nach Angaben der IAEO ist die Strahlungssituation rund um die Anlage trotz des mutmaßlichen Angriffs unverändert.

Die Frage ist, welche Absicht Kiew mit dieser Aktion verfolgt haben könnte. Hinweise liefern Artikel aus den britischen Medien Times und Economist vom Wochenende zum ukrainischen Einmarsch in das russische Gebiet Kursk. Demnach soll Präsident Wolodimir Selenskij die Entscheidung persönlich und gegen den Rat seiner Generäle getroffen haben, um den weltweit Raum gewinnenden Eindruck zu entkräften, die Ukraine sei dabei, den Krieg gegen Russland zu verlieren. Deshalb habe der Präsident einige der kampfkräftigsten Brigaden von der unter Druck stehenden Front im Donbass abgezogen. Die Times bezeichnete diesen Entschluss als den riskantesten, den Selenskij bisher getroffen habe. Die Bundesregierung sprach am Montag ebenfalls über eine »offenbar sehr geheim und ohne Rückkoppelung vorbereitete Operation«. Der Economist zitierte auch ukrainische Offiziere mit der Aussage, Russland sei nicht in die ukrainische Falle gegangen; es ziehe zwar Truppen von den Fronten bei Charkiw und im Donbass nach Kursk ab, aber viel weniger, als Kiew einkalkuliert habe. Aus Aussagen verwundeter ukrainischer Soldaten gegenüber dem britischen Reporter geht auch hervor, dass Russland seine Überlegenheit bei Drohnen und elektronischer Kampfführung inzwischen zurückzugewinnen scheint.

Über die Lage im russisch-ukrainischen Grenzgebiet gibt es weiterhin nur wenig direkte Informationen. Die ukrainischen Truppen haben sich knapp eine Woche nach dem Einmarsch offenbar in einem etwa zehn Kilometer tiefen Grenzstreifen festgesetzt und führen von dort aus mit kleinen, mit Motorrädern und Quads ausgerüsteten Kampfgruppen Angriffe ins russische Hinterland in eine Tiefe von bis zu 40 Kilometern hinter der Grenze durch. Der kommissarische Gouverneur von Kursk, Alexej Smirnow, erklärte in einer Beratung mit Präsident Wladimir Putin am Montag, dass etwa 120.000 Menschen in seiner Region evakuiert worden seien, 28 Ortschaften befänden sich in ukrainischer Hand. Unter den evakuierten Landkreisen seien auch zwei Kreise in der Nähe des Kernkraftwerks Kursk. Gleichentags folgte die Evakuierungsanordnung des Gouverneurs der an das Gebiet Kursk südlich angrenzenden Region Belgorod. 11.000 Menschen seien allein aus einem Grenzbezirk in Sicherheit gebracht worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur TASS.