Matrjoschka-Krieg

AP Photo/dpa Kursk, 11. August: Nach dem Beschuss eines Wohnblocks durch ukrainische Streitkräfte

Mit der Entscheidung, die Kämpfe in der Grenzregion Kursk als »Antiterroroperation« einzustufen, folgt die russische Führung dem ukrainischen Beispiel. Die hatte die Versuche zur Rückeroberung des Donbass ab dem Frühjahr 2014 auch so genannt. Der praktische Unterschied zu einem Krieg war minimal, aber rhetorisch sollte dem Gegner die politische Satisfaktionsfähigkeit abgesprochen werden.

Aber damit, dass die ukrainischen Truppen als Terroristen beschimpft werden, sind sie noch nicht besiegt. Wenn sich, wie zu erwarten, die Kämpfe hinziehen, kommt die russische Führung mit ihrer Rhetorik in Schwierigkeiten: Sie müsste dann eingestehen, dass sie nicht in der Lage sei, mit einer terroristischen Bedrohung ihrer Souveränität fertigzuwerden. Sollte sich Russland zu einer neuen Welle der Mobilisierung von Reservisten gezwungen sehen, um mit dieser Gefahr umzugehen, würde das diesen Anschein der Schwäche noch verstärken. Ob das ihrem Ansehen in einer Bevölkerung nutzt, die bisher in ihrer großen Mehrheit offenbar hinter Präsident Wladimir Putin steht und den Ukraine-Krieg vielleicht bedauert, aber nicht kritisiert? Schon jetzt fordern patriotische Blogger den Kopf von Generalstabschef Waleri Gerassimow, der die im Grenzgebiet zu Kursk heranreifende Bedrohung nicht gesehen oder unterschätzt habe.

Natürlich, jeder Vergleich mit der ähnlichen Rhetorik von Söldnerführer Jewgeni Prigoschin vor einem Jahr hinkt, weil diese Blogger keine Kampftruppen an ihrer Seite haben. Aber das Problem für die Darstellung des Konflikts durch die russische Führung wird damit nicht geringer: Je länger sich die Kämpfe hinziehen, desto stärker muss der Kontrast zwischen dem Unbesiegbarkeitsimage der russischen Streitkräfte – propagandistisch aufgehängt an dem an sich zufälligen Umstand, dass die Kämpfe jetzt mehr oder minder dort stattfinden, wo im Sommer 1943 die letzte große deutsche Offensive in der Sowjetunion scheiterte – und ihren bisher begrenzten Erfolgen ins Auge stechen. Da hilft auch der Verweis darauf weniger, dass die Ukraine NATO-Waffen einsetzt und ihre Truppen von westlichen Instrukteuren ausgebildet werden. Ja und? Als Tatsache ist das seit langem bekannt; würde man dieses Argument entwickeln, müsste sich die Folgerung aufdrängen, dass die russische Armee dieser Herausforderung unter dem Strich nicht gewachsen sei.

Diesen Schluss zu ziehen ist es im Moment noch entschieden zu früh. Westliche Militärs, die in US-Leitmedien zu Wort kamen, haben dem russischen Militär bescheinigt, aus früheren Misserfolgen gelernt zu haben und jetzt eine effiziente Abnutzungsstrategie gegenüber der Ukraine zu verfolgen. Beide Seiten spielen auf Zeit: Jede will die andere zwingen, ihre Angriffsoperationen an anderer Stelle zu stoppen oder zu unterlassen. Es ist ein Stellvertreterkrieg à la Matrjoschka.