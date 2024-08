Islamabad: Buslinie für Mädchen

Islamabad. Die pakistanischen Hauptstadt Islamabad führt eine neue Buslinie für Frauen ein. Die pinken Fahrzeuge sollen unter dem Slogan »No Fear, No Barrier« Lehrerinnen und Schülerinnen aus umliegenden Dörfern einen sicheren Transport in die Stadt ermöglichen, teilte ein Sprecher des Bildungsministeriums vor Ort der Deutschen Presseagentur mit. Grundsätzlich stünden sie jedoch allen weiblichen Fahrgästen zur Verfügung. Die Busse sind am Mittwoch an den Start gegangen. Die Fahrt ist kostenlos. Nach Angaben des Ministeriumssprechers hielten Fahrkosten oder Angst vor Belästigung in öffentlichen Bussen vor allem in ländlichen Gegenden viele Mädchen vom Schulbesuch ab. »Wir hoffen, dass viele Mädchen zurück in die Schule gehen«, sagte der Ministeriumssprecher über die Initiative. (dpa/jW)