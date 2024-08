DJV bestreikt Funke-Mediengruppe

Essen. Die Gewerkschaft Deutscher Journalistenverband (DJV) bestreikt die Funke-Mediengruppe. Wie der DJV am Mittwoch mitteilte, demonstrierten zum Auftakt des dreitägigen Warnstreiks beinahe 200 Redakteure vor der Zentrale des Medienkonzerns in Essen. Beschäftigte der Zeitungen Westdeutsche Allgemeine, Neue Ruhr Zeitung sowie Westfalenpost forderten ein neues Angebot des Medienhauses. In der vierten Verhandlungsrunde am Dienstag hatte Funke demnach ein Tarifangebot gemacht, das die Gewerkschaft als unzureichend zurückweist. Der Streik soll noch bis diesen Freitag andauern. (jW)